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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
 
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 TUS ikinci dönem ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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