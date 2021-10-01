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TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı başvuruları başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirket çalışanları ve üniversite öğrencilerinin lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi için Bilimsel Araştırmalar Programı'nı (BAP) hayata geçirdi.

AA1 Ekim 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 09:42
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BAP ile yüksek etkiye sahip akademik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Akademik çalışmalara desteklerin artırılarak havacılık ekosistemine de fayda sağlayacak daha fazla tez çalışmasının ortaya çıkması öngörülüyor.

Program TUSAŞ'ın öz kaynak bütçesinden yürütülecek ve alanında uzman mühendislere danışılarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek isteyen araştırmacılara önemli katkı sağlanacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, projeye ilişkin, "Havacılık çalışmalarımıza özellikle akademik alanda mühendislerimizin rehberliğinde destek vermeye gayret ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdüren değerli kardeşlerimizi her alanda desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Hep söylediğim gibi projelerimizi tamamlamak için en çok insan kaynağına önem veriyoruz. Bu program sayesinde hemen hemen her mühendislik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirerek ülkemize doğrudan katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAP'a "tusas.com" üzerinden 16 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

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