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  • TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan 'kararlı duruş' mesajı: Hiçbir saldırı engelleyemeyecek
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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan 'kararlı duruş' mesajı: Hiçbir saldırı engelleyemeyecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, 'Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan 'kararlı duruş' mesajı: Hiçbir saldırı engelleyemeyecek
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, söz konusu terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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