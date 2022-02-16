TUSAŞ nitelikli gençleri bünyesine kazandırmaya devam ediyor

IHA 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:57

TUSAŞ, havacılık alanında geleceğin yüksek teknolojili hava araçlarının geliştirilmesine yönelik istihdam ve staj programlarına devam ediyor. Türkiye'nin en beğenilen yetenek programları "SKY Programları"nın yanı sıra 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Staj Seferberliği adıyla sürdürülen ve bu yıl ülkemizin istihdam politikaları paralelinde kapsamı genişletilerek adı "Ulusal Staj Programı" olarak değiştirilen proje ile Türkiye'nin nitelikli yeteneklerini bünyesine katmayı sürdürüyor. Böylece genç yeteneklerin havacılık alanında yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen projelerle buluşturulmasına ve ülkenin geleceği olan platformların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi süreçlerine tanıklık etmelerine imkân sunuluyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde mesleki gelişim için geniş imkânların sunulduğu SKY Programları'nda yıl içerisinde toplam bini aşkın stajyer mühendis, çeşitli projelerde öğrenim gördükleri alanda deneyim kazanıyor. SKY Programları, iki farklı çatıda mühendis adaylarına havacılık alanında staj imkânı sunuyor. SKY Discover, haziran-eylül ayları arasında 20 iş günü süreyle üniversitelerin mühendislik fakültelerinin 3. veya 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan genç yeteneklerine, SKY Experience ise 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören genç yeteneklere yönelik mühendislik pratiği ve farkındalığı sağlayan deneyim odaklı uzun dönem stajyer mühendis programı olarak birçok imkân sağlıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şirket bünyesindeki staj imkânlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizin profesyonel hayata entegre olmaları amacıyla gerçekleştirdiğimiz staj programlarında bugüne kadar binlerce gencimizin ülkemizin milli havacılık projelerine tanıklık etmelerini sağladık. Diğer taraftan gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ivme kazandıran ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın önemli paydaşları arasında da yer alıyoruz. Ulusal Staj Programı aracılığıyla 68 gencimize kurumumuzda staj imkânı sağladık ve bu stajyerlerimizin 11'ini tam zamanlı olarak istihdam ettik. Liyakat ilkelerine dayanan ve fırsat eşitliği sağlayan Ulusal Staj Programı ile 'Kariyer Kapısı' platformu üzerinden genç yeteneklerimizi kadrolarımıza dâhil ederek şirketimizin bünyesindeki havacılık ve uzay projelerinin geliştirilmesine imza atacak mühendislerin yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bizlerle buluşmak isteyen gençlerimizi de 2022 yılı başvuruları bu hafta açılan programa başvurmaya davet ediyoruz" dedi.