İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları:
Jandarma saldırganlara 10 dakikada müdahale etti
Hiçbir şekilde rehine durumu yaşanmadı
TUSAŞ saldırısında yaralanan 11 vatandaşımız tabucu oldu. Tedavisi devam eden vatandaşlarımız sağlık durumları iyi
Saat 15.30'da kadın terörist kendisini patlattı
Olaya ilk müdahale 14 dakika içerisinde yapıldı
Müdahaleden 48 dakika sonra erkek terörist kendisini patlattı
Saldırganlardan biri tuvalete girdi, orada sıkıştı kendini orada patlattı. Özel harekatta bir mermi yarası bile yok.
Oradaki kararlılığımız ile olabilecek en az zayiatla biz bu işi başarmış olduk.