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Güncel

TUSAŞ saldırısını anlatan Bakan Yerlikaya: Jandarma saldırganlara 10 dakikada müdahale etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Jandarma saldırganlara 10 dakikada müdahale etti. Kadın terörist yaralanınca kendini imha etti. Müdahaleden 48 dakika sonra erkek terörist kendisini patlattı' dedi.

25 Ekim 2024 Cuma 17:04 - Güncelleme:
TUSAŞ saldırısını anlatan Bakan Yerlikaya: Jandarma saldırganlara 10 dakikada müdahale etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları:

Jandarma saldırganlara 10 dakikada müdahale etti

Hiçbir şekilde rehine durumu yaşanmadı

TUSAŞ saldırısında yaralanan 11 vatandaşımız tabucu oldu. Tedavisi devam eden vatandaşlarımız sağlık durumları iyi

Saat 15.30'da kadın terörist kendisini patlattı

Olaya ilk müdahale 14 dakika içerisinde yapıldı

Müdahaleden 48 dakika sonra erkek terörist kendisini patlattı

Saldırganlardan biri tuvalete girdi, orada sıkıştı kendini orada patlattı. Özel harekatta bir mermi yarası bile yok.

Oradaki kararlılığımız ile olabilecek en az zayiatla biz bu işi başarmış olduk.

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