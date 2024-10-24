TUSAŞ standında anma töreni! Bakan Güler: Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO'nun üçüncü günü devam ediyor.

Terör saldırısı nedeniyle TUSAŞ standında düzenlenen anma törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Tören alanında terör saldırısında şehit olan vatandaşların resimleri ve isimleri Türk bayrağıyla birlikte ekrana yansıtıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde iftihar kaynağı olan öncü kurumlardan TUSAŞ'a yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Kacır, "Bu alçak terör saldırısı, tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef almıştır. Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacak, bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Bizler, aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Savunma sanayisi tek yürek oldu! SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı

Kacır, şehitlerin emaneti olan vatan, milletin birliği ve beraberliği için durmadan ter dökeceklerini dile getirerek, gök vatanda, mavi vatanda, uzay vatanda milli savunma sanayisini hep birlikte zirveye çıkaracaklarını vurguladı.

Tüm kurumlar ve savunma sanayisine emek veren 3 bin 500 firmayla muazzam bir yol arkadaşlıkları bulunduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda, omuz omuza, sırt sırta çalışacağız. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız ve üreteceğiz. Milletimizin göz bebeği savunma sanayisi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek, milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Caydırıcılık kabiliyetimizi en ileri seviyeye çıkaracak, hiçbir şer odağının Türkiye'nin kılına bile zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Mehmetçik'imizin, milli savunma sanayimizin desteğiyle topraklarımızdan kazıyıp attığı terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar hiç ümitlenmesin. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını, Dicle'nin, Anadolu'nun kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda 'tam bağımsızlık' idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Bakan Güler, SAHA EXPO 2024'teki TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, dün Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'ın tesislerine alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkenin ve milletin huzuru, yerli ve milli savunma sanayisini hedef alan menfur saldırıyı bir daha lanetlediğini belirten Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Acının büyük olduğunu ancak evlatlarının intikamını almak için kudretlerinin daha büyük ve kararlılığın tam olduğunu ifade eden Güler, "Bu hain saldırı aynı zamanda, teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde, başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve ANKA İHA'larımız gibi birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte, savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretilmektedir." diye konuştu.

- "TÜRKİYE ASLA HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEMİŞTİR VE EĞMEYECEKTİR"

Böylesine kritik bir tesisin hedef alınmasının elbette tesadüf olmadığına dikkati çeken Güler, "Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki, Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Güler, savunma sanayisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini kaydederek, "TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi çalışkanlığı ve yüksek gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin ve halkın güvenliği ile huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye, bu coğrafyadan son terörist yok olup gidinceye kadar mücadelelerine artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Nitekim dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG, başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır."

- "DAHA GÜÇLÜ, DAHA KARARLI VE DAHA AZİMLİYİZ"

BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar da TUSAŞ standında tüm katılımcılarla birlikte milletin birlik ve beraberliğini en güçlü şekilde ortaya koyduklarını ifade etti.

Savunma sanayisinin öncü kurumlarından TUSAŞ'a yönelik hain ve alçak terör saldırısını en sert biçimde lanetlediklerini söyleyen Bayraktar, "Bu menfur saldırı yalnızca TUSAŞ'a değil, ülkemizin savunma sanayisine, bağımsızlık mücadelemize ve milli hedeflerimize yapılmıştır. Ancak herkes bilmelidir ki bu tür alçakça terör eylemleri bizleri ne yıldırır ne de hedeflerimizden uzaklaştırabilir. Bu kadim topraklar şanlı tarihimiz boyunca bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelelerin izini taşır. Bu güzel ülke, canını ortaya koyarak fedakarlık yapan kahramanlarımızın bize emanetidir. Onların bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Bayraktar, vatan için çalışırken toprağa düşen kahraman şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz. SAHA İstanbul ailesi olarak tam bağımsız savunma sanayisi hedefine tüm paydaşlarımızla omuz omuza, daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde yürümeye devam edeceğiz. Böyle hain saldırılar bizleri yalnızca daha güçlendirir ve dayanışmamızı daha da sağlamlaştırır. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi ve savunma sanayimizi daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin her alanda tam bağımsızlığına giden bu yolda hiçbir güç bizleri durduramayacak. Daha güçlü, daha kararlı ve daha azimliyiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. SAHA EXPO bugün devam ediyor ve devam da edecek. Cumartesi gününe kadar fuarımız açık ve misafirlerimizi ağırlamaya, burada dayanışmamızı, birlikteliğimizi göstermeye güçlü şekilde devam edeceğiz."