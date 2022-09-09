TUSAŞ'a 36 ödül birden

IFIA Grand Prix ödülünü TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen "Eklemeli imalatta kapalı döngülü ve geri beslemeli etkin toz üretim sistemi" ile kazanan şirket, helikopter güç aktarma sistemlerinde güvenli yağ tahliye mekanizması, uydu hizalama ve yerleşim sistemi, helikopterlerde yüksek performanslı ve hafiflik sağlayan yüksek hız frenleme sistemi ile toplam 3 altın ödüle layık görüldü.

ISIF ödüllerini değerlendiren TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Çalışma arkadaşlarımızın azimli ve kararlı çalışmaları neticesinde her yıl yeni nesil teknolojileri şirketimize ve ülkemize kazandırmayı sürdürüyoruz. Global havacılık ve uzay ekosisteminde sürdürülebilir teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarımızla sektöre yüksek katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.