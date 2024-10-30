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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası ilk kez ortaya çıkan ''Hürjet'' detayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik terör saldırısı sırasında 3 personelin zarar görmemesi için eğitim uçağı Hürjet'in üstünü brandayla kapatmaya çalıştıklarını söyleyerek, 'Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez' dedi.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası ilk kez ortaya çıkan ''Hürjet'' detayı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması'na katıldı.

"TERÖR SALDIRISINDA 3 ÇALIŞAN HÜRJET'İ BRANDAYLA KAPATTI"

Burada konuşan Uraloğlu, geçen hafta TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadığını belirterek, "TUSAŞ'ta önemli işlerden bir tanesi de Hürjet. Bu saldırı sırasında Hürjet'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, delikanlımız, ekibini topluyor, güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye? Teröristler içeriye girerse zarar vermesin diye. Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez.

Hürjet

Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadık. Bu süreç milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimize olan inancının simgesi oldu. Bir zamanlar bize 'İmkansız' denilenler, bugün gerçeğe dönüştü. Bu başarı tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edildi. Bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenler, öz güvenini yıkmak isteyenler, geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a alçakça bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı da tekrar kınıyorum" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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