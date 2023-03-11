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Tuşimiya vadisinde teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda devam eden 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu' kapsamında Cizre kırsalında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
Tuşimiya vadisinde teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu sürüyor.

Operasyon çerçevesinde, Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde tespit edilen sığınakta, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 çeşitli çap ve ebatta mühimmat ile 25 el bombası bulundu.

Operasyonda ayrıca, 13 antitank mayını, 5 kilo TNT patlayıcı madde, 40 fünye, 17 şarjör, 4 el kundağı ve 12 yaşam malzemesi ele geçirilirken söz konusu malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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