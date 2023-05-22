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Tutanaklara yanlışlıkla girildi! MHP'nin oyları Millet Partisi'ne yazıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, yaptıkları inceleme ve çalışma sonucunda oylarının Millet Partisi'ne (MP) yazıldığını söyledi.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Tutanaklara yanlışlıkla girildi! MHP'nin oyları Millet Partisi'ne yazıldı
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14 Mayıs Milletvekili Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Milletvekili 2. Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten'in de oy kullandığı Murat Mahallesi 1021 nolu sandıkta hiç oy çıkmaması üzerine MHP yetkilileri harekete geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, 2018 genel seçimlerine göre Malazgirt'te oylarını yaklaşık yüzde 90 artırdıklarını söyleyerek, "Muş ikinci sıra milletvekili adayımız Haluk Zeki Öğreten'in de oy kullandığı Murat Mahallesi'ndeki 1021 nolu sandıkta MHP'ye hiç oy çıkmadığını ilçe seçim kurulunda aldığım sandık sonuçlarında fark ettim. İlçe teşkilatı olarak yaptığımız incelemeler sonucunda sayım döküm cetvelinde partimize 20 oy çıkmış, fakat tutanaklarda Millet Partisi'ne yazıldığını gördük. Yasal düzenlemeler çerçevesinde itirazlarımızı ilçe seçim kuruluna yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Milletvekili 2. Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten, Murat Mahallesi 1021 nolu sandıkta kendisinin de seçmen olduğu sandıkta MHP'ye asılında 20 oy çıkmış. Tutanaklara ise sıfır girilmiş. Tutanaklara yanlışlıkla girildiğini tahmin ettiğimiz bir olay yaşanmıştır. Partimizin oyları başka bir partiye yazılmıştır. 1021 nolu sandıkta oylarımız sıfır değil 20 oydur" dedi.

  • Millet Partisi

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