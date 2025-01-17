Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği ise "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır" denildi.