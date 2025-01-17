İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,56
  • EURO
    36,6559
  • ALTIN
    3100.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 'geçici bir tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği ise "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır" denildi.

  • Beşiktaş Belediye Başkanı
  • Geçici Tedbir
  • Görevden Uzaklaştırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.