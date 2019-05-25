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Tutuklanan dolandırıcıdan gazetecilere: Reklam peşindesiniz

MERSİN'de internet üzerinden büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen besiciyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliden Ö.K., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz' dedi.

  • DHA
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İddiaya göre kent merkezinde yaşayan H.G., 9 büyükbaş hayvanını internet üzerinden satışa çıkardı. Ö.K. isimli kişi de hayvanları almak istediğini bildirdi. İkili 44 bin TL'ye anlaştı. Ö.K., parayı banka üzerinden hesaba havale yaptığına dair dekontu H.G.'ye gösterdi. H.G. de 7 dana ile 2 düveyi, Ö.K.'ye teslim etti. H.G. paranın hesabında olmadığını görünce soluğu poliste aldı.
 
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvanların yüklendiği araç plakasından yola çıkarak Ö.K. ile beraberinde bulunan D.M.'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakaladı.
 
Ö.K.'nin üzerinden 17 bin TL çıkarken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 
Ö.K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adamın parasını vermişim, mal almışım. Babasının hayrına mı mal verdi? Elinde evrak var. Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz" dedi.

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