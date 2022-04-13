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Tutuklanan eşi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizi dinliyorlar

12 Nisan'da gözaltına alınan Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talebini içeren bir video çekti. Marçenko, söz konusu paylaşımda, 'Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar.' dedi.

DHA13 Nisan 2022 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 20:54
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Marçenko, baş örtüsü taktığı videosunda şunları söyledi;

"Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko. Yardım talebiyle size başvuruyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez söylediniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de 'iyi dost kara günde belli olur' derler... Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok endişe ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, eşim Viktor Medvedçuk'un kurtarılması ve serbest bırakılması için nüfuzunuzu kullanmanızı rica ederim."

  • Viktor Medvedçuk
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