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Tutuklu, yemek molasında firar etti!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı verilen kişi, kent merkezindeki cezaevine götürülürken, iddiaya göre acıktığını belirtince, bir pide salonunda mola verildi. Yemeğini yedikten sonra gittiği tuvaletin camından firar eden tutuklunun yakalanması için ilçenin giriş ve çıkışında önlem alan güvenlik güçleri geniş çaplı araştırma başlattı.

DHA6 Ekim 2022 Perşembe 07:08 - Güncelleme:
Tutuklu, yemek molasında firar etti!
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi. Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

'İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TUTULDU'

Yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu. (DHA)

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