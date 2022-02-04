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Tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Avcılar ve Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda tütün kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ürünlere el konuldu.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 16:47 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 16:47
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avcılar ve Çekmeköy'de 'Tütün kaçakçılığı' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir araç içerisinde kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğu belirlenirken aracın sahibi D.G. ve F.K. yakalandı. Araçta 10 koli içerisinde 10 bin adet tütün mamulünün yer aldığı 535 adet bandrolsüz paket bulunarak muhafaza altına alındı. Çekmeköy Nişantepe Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki Ö.T.Ö.'ye ait bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenirken burada 104 paket halinde kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan D.G., F.K. ve Ö.T.Ö. hakkında, 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ihlal suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.
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