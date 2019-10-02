Tütün sarma kavgası kanlı bitti  

Sertaç E, silahla Yağcı’ya ateş etti. Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı’nın arkadaşları Hasan B. (25) ile Ertekin K. (39) de Sertaç E’ye ateş açtı. Kavgada, Sertaç E. ile Hasan B. ve yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralandı.

Yağcı, olay yerinde öldü. Hastanede tedavi altına alınan Sertaç E. ile Hasan B. ve Tunahan Y’nin, ise hayati tehlikesi yok. Tedavisi tamamlanan Hasan B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Ertekin K. gözaltına alındı. Öte yandan İzmir’de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada O.S. (37), Selahattin Bakır (39) ile kardeşi Gökhan Bakır (22) ve Barış P’yi bıçaklayıp kaçtı. Bakır hayatını kaybetti. O.S. de gözaltına alındı.