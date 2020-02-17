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Tuzla TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiğe neden oldu

Tuzla TEM Otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, nedeniyle Ankara istikameti trafik yoğunluğu oluştu.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi10:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:44

Tuzla, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola savrulan parçaların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

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