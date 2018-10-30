Tuzla tersaneler bölgesinde demirli bir gemide yangın çıktı

Alınan bilgiye göre Engin Dörtler Tersanesi'nde demirli bir gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geminin yaşam bölümünde çıkan yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.