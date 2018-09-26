Tuzla'da, akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

<p> Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.</p> <p> Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.</p> <p> İtfaiyenin çalışması sürüyor.</p>
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