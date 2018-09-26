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Tuzla'da, akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışması sürüyor.

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