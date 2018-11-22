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Tuzla'da bir inşaatta beton atıldığı sırada çökme meydana geldi

Tuzla'da bir inşaatta meydana gelen çökme, hasara neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak'taki bir inşaatın 8. katında beton atma esnasında kalıp çöktü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği olay sonrası, inşaat çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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