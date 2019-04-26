Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü: 5 yaralı

Tuzla'daki bir tersanede meydana gelen iş kazasında, 1'i ağır 5 işçinin yaralandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün saat 19.30 civarında Tuzla tersaneler bölgesinde bir iş kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Tersanede vinç üzerindeki halatın kopması sonucu halata bağlı sepet içerisinde çalışan 5 işçimiz yere düşmüş, 1'i ağır olmak üzere 5 işçimiz yaralanmıştır. Yaralılarımızın çevredeki hastanelere sevki gerçekleştirilmiş olup, olayın tahkikatına başlanmıştır. Kazada yaralanan işçilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." denildi.