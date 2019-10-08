Tuzla'da dairede yangın
Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.
- İHA
Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.
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