Tuzla'da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale ediyor.