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Tuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Tuzla'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

  • DHA
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Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Orhanlı Polis Merkezinde toplanan yaklaşık 130 personelin katımlıyla saat 05.30 sıralarında konvoylar halinde 10 adrese doğru operasyona çıkıldı. Operasyon kapsamında Aydınlı Mahallesi Sühelya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın arkasında gecekonduya Özel Harekat Polisleriyle girildi. Özel Harekat ve Narkotik polisleri gecekondunun içerisini didik didik ararken sokakta ise geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
 
NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU
 
Narkotik köpeği de aramalar sırasında gecekondunun yatak odasında bir miktar uyuşturucu maddeyi buldu. Gecekondu da yaşayan 3 kişi gözaltına alınırken operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İstanbul'da gece yarısı yapılan başka bir operasyonda da yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. 
 

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

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