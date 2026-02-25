İSTANBUL 11°C / 3°C
  • Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncel

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:43
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
Aydınlı Mahallesi'nde bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamlı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı ve yoğun dumanın etrafa yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, içeride işçi olma ihtimaline karşı konteynerde arama çalışması başlattı.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

  • yangın müdahale
  • itfaiye ekipleri
  • işçi konteyneri

