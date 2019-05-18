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Tuzla'da kahvehaneye silahlı baskın kamerada : 2 yaralı

Tuzla'da bir kahvehaneye silahlı baskında 2 kişi yaralandı. Saldırganın silahıyla kurşun yağdırması o sırada sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • DHA
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Olay dün akşam 22.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Köyiçi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Cihan T., beraberindeki 2 kişiyle daha önce aralarında husumet olan Fuat K.'in bulunduğu kahvehaneye geldi. Fuat K. ve  Cihan T. burada kavga etmeye başladı. Ardından saldırgan yanındaki silahla Fuat K.'ye ve araya girmeye çalışan Halil E.'ye ateş etti. Kahvehaneden kaçan silahlı saldırgan ve yanındaki kişi geldikleri araca bindi. Cihan T. kaçarken de aracın camından silahını çıkararak ateş etmeye devam etti. 
 
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastaneye akın etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kahvehanede üzerinde ruhsatsız silah bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
 

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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