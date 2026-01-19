İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2721
  • EURO
    50,3291
  • ALTIN
    6496.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tuzla'da korkutan fabrika yangını

Tuzla'da Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Tuzla'da korkutan fabrika yangını
ABONE OL

Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, 10:15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.