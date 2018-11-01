Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde Edirne istikametine seyreden Mehmet Altundağ idaresindeki 63 ZF 061 plakalı tırın lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır devrilirken sürücü yaralandı.
- AA
Altundağ olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tırın kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaza sebebiyle sıkışan ve tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.