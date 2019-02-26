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Tuzla'da sağlığı tehdit edecek bir bulguya rastlanılmadı

Tuzla'daki ağır koku üzerine ekiplerin yaptığı ilk ölçümlerde sağlığı tehdit edecek bir bulguya rastlanılmadı.

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Tuzla'daki ağır koku üzerine ekiplerin bölgede yaptığı ölçümlerde sağlığı tehdit edecek bir bulgu tespit edilmedi.
 
İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.
 
Ekipler, rögar kapaklarını kaldırarak kanallarda ve mahalledeki değişik noktalarda gaz ölçümü yaptı. Yapılan ilk çalışmalarda sağlığı tehdit edecek bulguya rastlanılmadı.
 
AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı düşünülüyor.
 
Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.

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