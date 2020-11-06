Tuzla'da yangın paniği

DHA 06 Kasım 2020 Cuma 08:36 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 08:36

Yangın, gece yarısı Şifa Mahallesi Zafer Caddesindeki dört katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İddiaya göre, evin mutfağında başlayan yangın bir anda büyüdü. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekledi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Bu sırada, söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeye aldırmadan çalışmaları izlediği bazı kişilerin de maske takmadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürülürken, bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde binadan yükselen alevler görülürken, çevredeki panik anları duyuluyor.

KARISINA KIZIP EVİ YAKTI İDDİASI

Yanan binada oturan Mehmet Kılıç, yangınla ilgili, "Gürültü, sesten dolayı çıktım geldim. Karı koca tartışması. Kocası sinirlenmiş karısına, evi yakmış. Polis ve itfaiye geldi, söndürdüler. Herhangi bir can kaybı yok. Binadaki bütün insanlar mağdur. Herkes dışarıda bekliyor, binalarına giremiyorlar. Bildiğim kadarıyla olay bu" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.