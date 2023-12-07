Tuzlalı çocuklar, Filistinli çocuklar için tek yürek oldu

Tuzla Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, sosyal hayata alışmaları için hayata geçirilen 3'üncü Çocuk Girişimciler Çarşısı, bu yıl Filistinli çocuklar yararına düzenlendi. Bin girişimci çocuk, çarşıda kurulan stantlarda kitap, oyuncak, takı, hediyelik eşya ve yiyecek gibi birçok ürünü satışa çıkardı. 2 gün sürecek satışlardan elde edilen gelir Filistinli çocuklar için bağışlanacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İnşallah, Gazze'deki çocuklarımızın da buradaki çocuklarımız gibi cıvıl cıvıl yaşayacağı günler yakındır. Bütün olanlara karşı, zalimlerin ve zalime destek verenlerin yarınlarda olmayacağını; yarınlarda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın kazanacağına yürekten inanıyorum" dedi.



Tuzla Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, kendi parasını kazanma mutluluğunu yaşaması ve sosyal hayata alışmaları için uygulamaya aldığı 'Çocuk Girişimciler Çarşısı'nın üçüncüsü, Filistinli çocuklar için 7 Aralık'ta başladı. Çocuklar, ekonomik farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stantlarda, kendi getirdikleri ürünleri vatandaşların beğenisine sunarak satışlarını gerçekleştirdi. Tuzla Marina'da bulunan çarşının açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, çok sayıda öğrenci ve ziyaretçi katıldı.

"ÇOCUK GİRİŞİMCİLER ÇARŞISI, TUZLA MARİNA'DA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR"

Bu çarşı ile çocuklara geleceğin bireyleri olarak, kendini tanımanın ve ticari ahlakın kazandırılması, eskinin değerlendirilmesi, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve atık yönetimine destek olunmanın bilincinin aşılanması hedefleniyor. 2 gün sürecek Çocuk Girişimciler Çarşısı, Tuzla Marina'da ziyaretçilerine açık olacak. Düzenlenen etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da stantları gezerek girişimci çocukları tebrik etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÇABALARI BÜTÜN DÜNYAYA DERS OLACAK KADAR ÖNEMLİ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Amacımız, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak ve onların girişimcilik ruhunu geliştirmek. Sahip oldukları varlıklarını başka birilerine faydaları olacak şekilde ekonomiye kazandırmaları, sıfır atık noktasında fayda sağlamaları gibi birçok konuyu hedeflediğimiz Çocuk Girişimciler Çarşımız bugün çok anlamlı bir şekilde kuruldu. Çocuklarımız duyarsız kalmadı, yüreklerindeki sevgiyi eyleme dönüştürerek 3'üncüsünü düzenlediğimiz çarşımızı Gazzeli çocuklar için gerçekleştirdi. Buradan elde edecekleri ekonomik desteği Gazzeli çocuklara ayırdılar. Onlarla gurur duyuyorum; minik gövdeleri var ama dünyayı kucaklayan kalplerindeki sevgiyi eyleme dönüştürüp Filistinli çocuklara iletme çabaları bütün dünyaya ders olacak kadar önemli. İnsan Hakları, sevgi, kardeşlik, barış, evrensel değerlerden bahseden koca koca kurum ve kuruluşların çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Bugün insanlığa bir ders veren çocuklarımızı ve onları yetiştiren vatandaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah, Gazze'deki çocuklarımızın da buradaki çocuklarımız gibi cıvıl cıvıl yaşayacağı günler yakındır. Bütün olanlara karşı, zalimlerin ve zalime destek verenlerin yarınlarda olmayacağını; yarınlarda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın kazanacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız, bunu ortaya koydu, gelecek daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZDAN VE AKRABALARIMIZDAN TOPLADIĞIMIZ OYUNCAKLARI GETİRDİK"

Çarşıda eşyalarını satmak için stant açan 5'inci sınıf öğrencisi Kuzey Rüzgar Kuzey "Bu çarşının amacı, Gazze'deki çocukların boş yere savunmasızca öldürülmesidir. Onlara yardım için buradaki oyuncakları satıyoruz, topladığımız ne kadar para varsa onlara vereceğiz. Çocuk Hakları Sözleşmesi diye bir şey var. Güvenli bir bölge oluşturulup çocukların oraya gönderilmesini istiyorum. Şu anda maalesef patlamalar sonucunda vefat ediyorlar, büyük paralar toplayıp oralara yardım göndereceğiz. Arkadaşlarımızdan ve akrabalarımızdan topladığımız oyuncakları getirdik" diye konuştu.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ DİLİYORUM"

Zehra Haliloğlu (9) "Sınıf arkadaşlarımla geldik, kitap, oyuncak, pelüş satışı yapıyoruz. Kazandığımız paraları da bağışlıyoruz" derken, Eslem Bacacı (9) da savaşın bitmesini dilediğini söyledi. Arkadaşlarıyla eşyalarını satmaya gelen Begüm Şahin (9) "Gazze'deki savaşa maruz kalan kardeşlerimize yardım toplamak için buradayız. Getirdiğimiz kitapları, kıyafetleri satarak para toplayacağız. Dr. Şadi Beye ve belediyeye teşekkür ediyoruz, onlar sayesinde bizler de Gazze'deki kardeşlerimize yardım edebiliyoruz" dedi.

"FİLİSTİN'E YARDIM EDECEĞİZ, İSRAİL'E KARŞI SAVUNACAĞIZ"

Sümeyya Yelman (12) ise "Buraya Filistin' yardım etmeye geldik, umarım en kısa zamanda kurtulurlar. Tüm okullar olarak burada birleşerek Filistin'e yardım edeceğiz, İsrail'e karşı savunacağız. Filistin bizim kardeş ülkemiz, her zaman her daim tüm kardeş ülkelerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.