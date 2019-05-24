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TV yarışmasına katılmıştı, kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.

  • DHA
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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi´nde meydana geldi. Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner´in öldüğü belirlendi. Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, "Eşim çıkmadan gitmem buradan" diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
TV´DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI
 
Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı.

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