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Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Türkiye'de Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Vatandaşlar Twitter adreslerine girişte sıkıntı yaşıyor. Twitter'da yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar internet ortamında Twitter neden açılmıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili tüm merak edilenle haberimizde...

01 Ekim 2020 Perşembe  17:25 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:25
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Sosyal medya platformu Twitter'a bir süredir ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşlar Twitter adreslerine girişte sıkıntı yaşıyor. Ana sayfada kullanıcıların karşısına 'Bir hata oluştu' 'Yeniden dene' gibi uyarılar çıkıyor. Twitter'da yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar iTwitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Twitter neden açılmıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Twitter’da akşam 17.00 itibariyle paylaşım yapmak yada paylaşımları görmek için sosyal medya platformuna girmeye çalışan kullanıcılar, “Bir hata oluştu” uyarısıyla karşılaşıyor. Bu konuda bir açıklama ise halen yapılmadı.

Twitter çöktü mü? 

Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde yaşanan erişim sıkıntısının nedeni kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos tarihinde saat 13:00 itibariyle Twitter'da yaşanan sorun devam ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter’a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunla beraber Türkiye’den sosyal ağ platformlarına erişilemez hale geldi.

Erişimin sosyal ağlar özelinde görülmesi ve VPN ile bu platformlara girişte genel bir sorun yaşanmaması, erişim sorununun servis sağlayıcılarının teknik adımları neticesinde gerçekleştiğine işaret etti. 

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