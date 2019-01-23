14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3203
  • 6,0461
  • 219.916
  • 100.149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Twitter yeni güncelleme ile baştan aşağı değişti

Mikro blog sitesi Twitter, masaüstü kullanıcıları için minimalist tasarımlı yeni bir web arayüzü yayımladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal medya devi Twitter, salı günü yaptığı açıklamada, tweetleri oluşturmayı ve sohbetleri takip etmeyi kolaylaştıran minimalist tasarımlı bir versiyonu kullanıma sunduğunu açıkladı.
 
Twitter’dan yapılan açıklamada, "Şimdilik güncelleme sınırlı sayıdaki kullanıcılar üzerinde deneniyor, ancak güncelleme yakında tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek." denildi.
 
Yeni tasarımın en dikkat çekici değişikliklerinden biri, ana akış sayfasının artık üç sütunlu bir tasarıma sahip olmaması olarak öne çıktı. Yeni tasarımda, tweet akışının olduğu bölüm büyütülürken sağ tarafta ise takip önerilerinin ve gündem etiketlerinin (hashtag) olduğu bir kutucuk bulunuyor. Daha önceki versiyonda sağda ve solda birer sütun, ortada ise tweet akışı görülüyordu.
 
 
Twitter yeni masaüstü güncellemesinde ayrıca, “Yer imleri”, “Gece modu” ve “Veri tasarrufu” özelliklerinin yanı sıra yenilenen bir tweet kutusu da bulunuyor. Tweet kutusunda özel bir emoji düğmesi ve daha büyük bir "Tweet" butonu bulunuyor.
 
 
Tweet akışı yönlendirilebilecek
 
Twitter ayrıca mobil kullanıcılara sunulan kronolojik tweet akışı ile algoritmik tweet akışı arasında geçiş yapmalarına izin veren özelliğini masaüstü sitesine de getireceğini açıkladı.

Suriye´de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'dan sert Fransa açıklaması

İtalya'dan sert Fransa açıklaması

'ABD çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacak'

'ABD çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacak'

Türkiye, kararını verdi: Uçuş yasağı kaldırılıyor

Türkiye, kararını verdi: Uçuş yasağı kaldırılıyor

Davos'ta konuşan Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Davos'ta konuşan Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

“Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

“Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de başıboş bırakılan yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Çin´de başıboş bırakılan yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA