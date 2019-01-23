Twitter yeni güncelleme ile baştan aşağı değişti

Sosyal medya devi Twitter, salı günü yaptığı açıklamada, tweetleri oluşturmayı ve sohbetleri takip etmeyi kolaylaştıran minimalist tasarımlı bir versiyonu kullanıma sunduğunu açıkladı.

Twitter’dan yapılan açıklamada, "Şimdilik güncelleme sınırlı sayıdaki kullanıcılar üzerinde deneniyor, ancak güncelleme yakında tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek." denildi.

Yeni tasarımın en dikkat çekici değişikliklerinden biri, ana akış sayfasının artık üç sütunlu bir tasarıma sahip olmaması olarak öne çıktı. Yeni tasarımda, tweet akışının olduğu bölüm büyütülürken sağ tarafta ise takip önerilerinin ve gündem etiketlerinin (hashtag) olduğu bir kutucuk bulunuyor. Daha önceki versiyonda sağda ve solda birer sütun, ortada ise tweet akışı görülüyordu.