Twitter yeni güncelleme ile baştan aşağı değişti
Mikro blog sitesi Twitter, masaüstü kullanıcıları için minimalist tasarımlı yeni bir web arayüzü yayımladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Sosyal medya devi Twitter, salı günü yaptığı açıklamada, tweetleri oluşturmayı ve sohbetleri takip etmeyi kolaylaştıran minimalist tasarımlı bir versiyonu kullanıma sunduğunu açıkladı.
Twitter’dan yapılan açıklamada, "Şimdilik güncelleme sınırlı sayıdaki kullanıcılar üzerinde deneniyor, ancak güncelleme yakında tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek." denildi.
Yeni tasarımın en dikkat çekici değişikliklerinden biri, ana akış sayfasının artık üç sütunlu bir tasarıma sahip olmaması olarak öne çıktı. Yeni tasarımda, tweet akışının olduğu bölüm büyütülürken sağ tarafta ise takip önerilerinin ve gündem etiketlerinin (hashtag) olduğu bir kutucuk bulunuyor. Daha önceki versiyonda sağda ve solda birer sütun, ortada ise tweet akışı görülüyordu.
Twitter yeni masaüstü güncellemesinde ayrıca, “Yer imleri”, “Gece modu” ve “Veri tasarrufu” özelliklerinin yanı sıra yenilenen bir tweet kutusu da bulunuyor. Tweet kutusunda özel bir emoji düğmesi ve daha büyük bir "Tweet" butonu bulunuyor.
Tweet akışı yönlendirilebilecek
Twitter ayrıca mobil kullanıcılara sunulan kronolojik tweet akışı ile algoritmik tweet akışı arasında geçiş yapmalarına izin veren özelliğini masaüstü sitesine de getireceğini açıkladı.
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