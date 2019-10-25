Twitter'dan 'Mazlum' skandalı! Resmen onayladılar

evlet olarak teröristlere kol kanat geren ABD, şirket bazında da terör örgütü mensuplarına ayrıcalık tanımaya devam ediyor.

ABD'li yazılım şirketi ve sosyal medya devi Twitter, Türkiye'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkardığı YPG terör örgütünün elebaşı Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in hesabına mavi tık vererek onayladı.

Terör olaylarına karşı hassasiyeti ile bilinen Twitter, Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politika sergiliyor. Microblog sitesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen TRT WORLD'e uyguladığı sansürle tepki çekmişti.

Terörist Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın ‘manevi evladım’ dediği Şahin Cilo, Türkiye'deki birçok terör olayının sorumlusu olarak biliniyor.

SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERİN BAŞI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın manevi oğlu olarak bilinen ‘Şahin Cilo’ kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Suriye iç savaşının başlamasıyla Bahoz Erdal ile birlikte örgütün Suriye kolunu yönetmesi için görevlendirildi. 2015’teki ABD müdahalesi ile birlikte Suriye PKK’sının perde arkasındaki elebaşı olan terörist Şahin, ABD’nin sömürge valisi Brett Mc Gurk ve askeri yetkililerin bir numaralı muhatabı konumuna geçti.

Ferhat Abdi Şahin, ABD’nin PKK’ya gönderdiği silah, cephane, para ve diğer yardımları doğrudan teslim alan kişi olarak öne çıktı. Türkiye’nin kırmızı listede aradığı Ferhat Abdi Şahin, Nisan 2017’de ABD Özel Harekat subaylarıyla Suriye’nin Karaçok Dağı’nda görüntülenmişti. Türkiye’nin tepkisi üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “General Mazlum” olarak tanımladığı teröristin, ABD’nin desteklediği SDG’nin komutanı olduğu yönünde skandal bir açıklama yapmıştı.

SİVİLLERİ ŞEHİT ETTİ

Terörist Şahin 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti. Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi. Şahin'in adı MİT, polis ve jandarma kayıtlarıyla Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılıklarının UYAP üzerinden daimi aramaya aldığı teröristler arasında yer alıyor. O saldırılardan bazıları:

10 Temmuz 2005: Çeşme'de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralanması.

16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılarak 6 kişinin öldürülmesi.

29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı saldırı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanması.

20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 polisin yaralanması.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısı.

20 Eylül 2011: Ankara Kumrularda 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı saldırı.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması.

CANLI BOMBA EĞİTİMCİSİ

2005 yılında PKK üst yönetim organına seçilen terörist, 2009-2012 yıllarında PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin Kandil'deki sözde özel kuvvetler sorumluluğuna getirildi ve çok sayıda intihar bombacısı teröristi eğitip Türkiye metropollerine gönderdi. Suriye'ye geçmeden önce de Kandil'de PKK'nın kongre ve konferanslarında terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan ile Duran Kalkan'ın yardımcılığını yaptı.