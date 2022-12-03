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Tykhyi, Türkiye'nin iletişim stratejilerini takdir etti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Danışmanı George Tykhyi, Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşması boyunca kullandığı iletişim stratejilerini takdir etti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Tykhyi, Türkiye'nin iletişim stratejilerini takdir etti
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İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit) konuşan Tykhyi, zirvenin bilgilendirici ve kendisinin işine yarayabilecek ilginç fikirlerle dolu olduğunu ve tüm panellerden keyif aldığını dile getirdi.

Tykhyi, Türkiye'nin özellikle tahıl anlaşması süresince uyguladığı iletişimi takdir ettiklerini ifade ederek bu zirvenin, Türkiye'de düzenlenmesinin çok uygun olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, İstanbul'da 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

- ULUSLARARASI STRATEJİK İLETİŞİM ZİRVESİ

İstanbul'da 2'nci kez düzenlenen zirve, stratejik iletişim alanında küresel meselelere değinmek için uluslararası bir platform sunuyor.

"Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temalı zirvede, 24'ten fazla ülkeden 52 konuşmacının ve 3 binin üzerinde dinleyicinin katılımı bekleniyor.

Etkinlik alanında ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları ile Google ve YouTube stantları yer alıyor.

Kültürel faaliyetleri ve yan etkinlikleri ile iletişim alanının çok yönlülüğünü gösteren ve alanında öncü bir platform olan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2022, iletişim alanında profesyonellik, yönetişim, dayanıklılık ve liderlik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Zirvenin ilki, 11-12 Aralık 2021'de İletişim Başkanlığı tarafından "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit'21)" adıyla düzenlenmişti.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Danışmanı George Tykhy
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  • Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi

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