Tylol Hot faydaları nelerdir? Tylolhot ne için kullanılır? Tylolhot uyku yapar mı?

Sonbahar etkisini hissettirmeye başladı. Soğuk havaların gelmesi ile birlikte hastalıklar kapımızı çalmaya başladı. Öncelikli olarak, hastalığı ayırt edebikmek önemli, grip ile soğuk algınlığı sıkça karıştırılsa da aralarında belirgin farklılıklar var. Gripte yüksek ateş görülür, soğuk algınlığında ise yüksek vücut ısısı yoktur.Gripte öksürme, soğuk algınlığında ise hapşırma daha çok görülür. Grip burun tıkanıklığına yol açmaz ancak soğuk aldığınızda burnunuzdan nefes almak imkansız hale gelebilir. Bu aylarda grip ve soğuk algınlığı denince akla gelen ilk şey Tylolhot oluyor. Tylolhot faydaları nelerdir? Tylolhot ne için kullanılır? Tylolhot uyku yapar mı? gibi soruları sizler için yanıtlandırdık. İşte Tylolhot hakkında bilmeniz gerekenler...

TYLOLHOT FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle grip mevsimlerinde çok satılan Tylolhot ilacı, grip, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı vücut kırgınlığı, baş ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırma, ağrı ve ateş gibi belirtilerin tedavisinde kullanılıyor.

TYLOLHOT ENDİKASYON BİLGİSİ :

İlacın etken maddesi Parasetamol, Klorfeniramin Maleat ve Psödoefedrin hidroklorür ‘ dür. TYLOL HOT Tek Kullanımlık Toz içeren Poşet, ağrı kesici, ateş düşürücü, üst solunum yollarında burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması gibi alerjik belirtileri ve tıkanıklığı giderici etkilere sahiptir. İlacın etken maddelerinden Parasetamol, beyindeki ısı düzenleme merkezi üzerine etki ederek ateşi düşürür, ağrıyı keser; Klorfeniramin Maleat, vücutta doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı üst solunum yollarındaki alerjik belirtilerde antihistaminik etki eder; Psödoefedrin hidroklorür ise burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) mukozanın şişkinliğini azaltarak üst solunum yollarını açar. TYLOL HOT, soğuk algınlığı, grip, nezle, alerjik nezle, soluk borusu iltihabı, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolu akut enfeksiyonları ile birlikte görülen gözlerde sulanma, kaşıntı, kızarıklık, ödem, hapşırma, geniz akıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, öksürük, üşüme, ateş ve vücut kırıklığının giderilmesinde kullanılmaktadır. Kullanımı 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler içindir.

TYLOL HOT TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET HAKKINDA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.

TYLOL HOT, ağrı kesici, ateş düşürücü, üst solunum yollarında burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması gibi alerjik belirtileri ve tıkanıklığı giderici etkilere sahiptir.

3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması yada yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, bir doktora başvurunuz.

5 ardışık günden daha uzun süre kullanmayınız.Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

Eğer karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı,astım ya da herhangi bir akciğer hastalığı,yüksek tansiyon, kalp hastalığı, tiroid bozukluğu, şeker hastalığı, göz tansiyonu, alkol bağımlılığınız veya prostat büyümesi sonucu idrar tutukluluğu varsa; kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. Kullanımı sizin için uygun olmayabilir.

Tedaviniz süresince, parasetamol içeren başka bir ilaç kullanmamaya özen gösteriniz.

Eğer son 14 gün içerisinde MAO inhibitörleri grubuna ait herhangi bir ilaç kullandıysanız, bu ilacı kullanmayınız. Eğer MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamen temizlenmeden kullanırsanız, hayati tehlikeler yaratabilecek yan etkilere maruz kalabilirsiniz.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.

Kullanımı uyku haline ve uyuşukluğa sebep olabileceğinden, araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TYLOL HOT TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET‘ İN KULLANIM ŞEKLİ :

Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.

Bir paket tozun tamamını bir bardak sıcak suyun içine boşaltınız, karıştırarak erimesini sağlayınız. İlacınız tamamen çözündükten sonra bekletmeden sıcakken içiniz.

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde, günlük önerilen doz: 6 veya 8 saat aralıklarla günde 3-4 defa 1 er poşet şeklinde önerilir.

Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

İLACIN OLASI YAN ETKİLERİ :

Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bulantı, kusma, hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, kabızlık, baş dönmesi, sersemlik ve uyku hali, uyuşukluk yaygın görülen yan etkilerdir.