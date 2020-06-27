İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Güncel

TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:31 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:31
ABONE OL

KOSGEB desteğiyle tamamen yerli 'viyol yıkama makinesi'

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.