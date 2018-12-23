Kabataş ile Mahmutbey arasını 34 dakikaya indirecek metro hattında yaklaşık 3 bin işçi çalışıyor

İstanbul’un en önemli metro hatlarından biri olacak Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında çalışmalar gece gündüz yoğun şekilde devam ediyor. İki aşamadan oluşan metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey bölümünde raylar döşenirken, istasyondaki çalışmalar da tam gaz sürüyor. Yaklaşık 3 bin kişinin 24 saat vardiyalı bir şekilde çalıştığı dev projede zemin çalışmaları, yürüyen merdivenlerin montajı, duvar kaplamaları ve ince işçilik devam ediyor.

8 ilçe, 19 istasyon

Toplamda 24 buçuk kilometrelik metro hattının 2019 yılının son çeyreğinde açılması öngörülüyor. İkinci aşama olan Kabataş-Mecidiyeköy hattının ise 2020’de açılması planlanıyor.

Yapımı devam eden metro hattı, Avrupa yakasındaki yoğun nüfuslu 8 ilçeyi birbirine bağlayacak. Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli-Kağıthane-Eyüpsultan-Gaziosmanpaşa-Esenler ve Bağcılar ilçelerinin birbiriyle ulaşımı kolay hale gelecek. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında 4 istasyonda otopark hizmeti verilecek. Bu hattın devamında da, ihalesi yapılan Halkalı Toplu Konutlar üzerinden Bahçeşehir ve Esenyurt’a uzatılması için raylı sistem projesinin yapımına başlandı.

Metro hattında sürücüsüz ve sürücü kabini olmayan araç kullanılacağı belirtilirken, son teknolojiye uygun tam otomatik 8 vagonlu araçlar üretilecek. Araçlar son derece güvenli olarak üretilip, yangın alarm sistemi ve klimalı sistemle donatılacak. Yolcular ile kumanda merkezi arasında aktif iletişim sağlanacak.

Araçlar konforlu bir yolculuk için minimum titreşim ve maksimum ses izolasyonu ile donatılıp aynı zamanda kamera sistemiyle kontrol altında olacak. Engelli dostu araçlarda; işitme engelliler için araç içi indüksiyon döngü sistemi, fiziksel engelliler için tahsis edilmiş özel alanlar, görme engelliler için yolcu anons sistemleri ile bilgilendirme yapılacak.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının seyahat süresinin 34 dakika olacağı belirtilirken, azami hız ise saatte 80 kilometre olacak.

1 milyon yolcu

Kabataş-Mahmutbey Metrosu ile saatte tek yönde 70 bin, günlük ise 1 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor. Mecidiyeköy İstasyonu, birden çok ulaşım hattına entegre olacağı için, projenin en önemli bir transfer istasyonu haline gelecek.

Metro hattı toplam 10 noktada metro, tramvay, metrobüs ve deniz araçlarına entegre olacak. Kabataş-Taksim füniküler hattı ile Kabataş istasyonunda, Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile Mecidiyeköy istasyonunda, Bakırköy İDO-Kirazlı-Kayaşehir metro hattı ile Mahmutbey istasyonunda, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Kağıthane istasyonunda, Eminönü-Kabataş tramvay hattı ile Kabataş istasyonunda, Topkapı-Sultançiftliği tramvay hattı ile Karadeniz Mahallesi istasyonunda, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile Alibeyköy istasyonunda, metrobüsle Mecidiyeköy istasyonunda, deniz ulaşımı ile de Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında entegrasyon sağlanacak.

Metroya ulaşım

Hattaki istasyon girişleri bölge insanlarının yolculuk alışkanlıklarına en yakın yerlere ve diğer toplu ulaşım sistemleri de düşünülerek konumlandırıldı. Trene ulaşımda engelli ve yaşlı vatandaşlar için kolay erişim düşünülürken, engelli asansörleri yapılarak istasyona giriş ve çıkışlar kolayca sağlanacak. Görme engelli vatandaşlar için zemine kabartılı yürüme yoluyla güvenli ulaşım planlandı.

Yolculuk süreleri

Beşiktaş-Mecidiyeköy 5.5 dakika,

Mecidiyeköy-Alibeyköy 7.5 dakika,

Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika,

Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25.5 dakika,

Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika,

Beşiktaş-Mahmutbey 31.5 dakika,

Mahmutbey-Yenikapı 39.5 dakika,

Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika,

Mahmutbey-Üsküdar 44.5 dakika,

Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika,

Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 95.5 dakika olacak.

(Milliyet)