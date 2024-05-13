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Üç büyük kentte 3 gün yağış beklenmiyor

Hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediği ifade ediliyor.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Üç büyük kentte 3 gün yağış beklenmiyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, AA muhabirine, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.

- ÜÇ BÜYÜK KENTTE 3 GÜN YAĞIŞ OLMAYACAK

Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı.

Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi.

Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.

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