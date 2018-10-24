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Adana'da üç çocuğunu öldüren kadın tutuklandı

Adana'da üç çocuğunu öldürdüğü ve ardından intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen anne tutuklandı.

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Merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde üç gün önce çocukları Sema Nur (8), Mahmut (3) ve Mehmet Emin'i (11) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen anne Selma C'nin (26) tedavisi tamamlandı.
 
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
 
Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evlerine giden Cabbar C, çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaşmıştı.
 
Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
 
Bıçakla öldürüldükleri belirlenen 3 kardeşin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından olayın yaşandığı mahalledeki mezarlıkta toprağa verilmişti.

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