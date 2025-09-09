İSTANBUL 28°C / 18°C
Üç ilde organize suç örgütü operasyonu

Kocaeli merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda el bombası ve motosiklet ele geçirildi.

9 Eylül 2025 Salı 10:55
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Çayırova ilçesindeki bir iş yerine ve 5 araca el yapımı patlayıcı atılması olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki 120 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, olayın E.Y'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

İkinci bir eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık yapan bir örgüt üyesi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı, beraberinde el bombası ile motosiklet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelinin saklanmasına yardım eden 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırının azmettiricisi ve işbirlikçisi oldukları iddiasıyla 2 şüpheliyi Ordu'da, 1 zanlıyı da Kocaeli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

