Üç ilde ormanlara giriş yasaklandı

30 Temmuz 2021 Cuma 14:40 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:27

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:

"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca yangınlarla mücadele konusunda bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş, 15 Eylül bitimine kadar yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

- Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında saat 19.00'dan itibaren ateş, mangal ve semaver yakılmasının da yasaklandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevli kişilerin haricinde vatandaşların ormanlara girişleri yasaklanmıştır. Ormanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi ile anız yakılması da yasaklanmıştır. Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklanmıştır."