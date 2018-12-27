Başkan Erdoğan tarafından üç ile vali atandı
Başkan Erdoğan tarafından Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı atandı.
- AA
Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı getirildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı.
Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.
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