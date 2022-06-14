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Üç kardeş 'pat pat'ı modifiye etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendilerine ait atölyede demir doğrama işi yapan üç kardeş, 'pat pat' adı verilen tarım aracını, farklı donanımlar ekleyerek dönüştürdü. Hedeflerinin bu aracın seri üretimini yapmak olduğunu dile getiren Muammer Gülsoy, ellerindeki aracı satışa çıkardıklarını kaydetti.

AA14 Haziran 2022 Salı 16:14 - Güncelleme:
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Mollabey köyünde yaşayan Mehmet, İsmail ve Muammer Gülsoy, 26 yıl önce demir doğramayla başladıkları çalışmalarına, tarım araçlarına römork yaparak devam ediyor.

Gülsoy kardeşler, pat patı daha fonksiyonel hale getirmek için de yaklaşık iki aylık bir çalışma yürüttü ve tarım aracını farklı donanımlar ekleyerek modifiye etti.

- "ÇİFTÇİ HER ALANDA KULLANABİLİR"

Muammer Gülsoy, AA muhabirine, modifiye ettikleri tarım aracına ilişkin bilgi verdi. Gülsoy, "Araç üstünden inmeden tek tuşla araziye geçiyor. Önden disk frenli, amortisörlü. Motoru belden kırmayı iptal edip, tekerden dönmeli yaptık. Motoru şasenin üzerine oturttuk. Güzel bir şey ortaya çıkardık. Aynı zamanda arazide engebeli şartlarda, tekerleri yere basınca oynar yaptık. Normal bir cipten daha iyi tırmanışa sahip. Direksiyonu sola aldık, 5 vites. Marşı, vitesi, stop lambalarıyla her şeyi normal bir araba gibi. Pat pat nerede kullanabilecekse bunu da o şekilde kullanmak mümkün." diye konuştu.

Gülsoy, tasarladıkları tarım aracının devrilmesinin mevcut pat patlara göre daha zor olduğuna dikkati çekerek, "Bu aracı yaparken en büyük düşüncemiz kaza riskini minimuma düşürmekti. Motor sabit, önler amortisörlü. Tekerler bağımsız dönmeli olduğunda kaza riski çok az oluyor. Viraja girdiğinde diğer pat patlarda toparlayamazsın. Bunda öyle değil, aynı araba gibi virajı geçip gidebilirsin. Yük olarak 1,5 ton çekebiliyor. Yük taşıma kapasitesini büyütebiliriz ama amacının dışına çıkmış olur. Çiftçi tarımsal olarak her alanda fındık, odun, gübre taşımada, tarlaya gidip gelmede her türlü kullanabilir." dedi.

Hedeflerinin bu aracın seri üretimini yapmak olduğunu dile getiren Gülsoy, ellerindeki aracı satışa çıkardıklarını kaydetti.

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