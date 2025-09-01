İSTANBUL 30°C / 20°C
  • ''Üç milyon Uygur'' algısına DMM cevabı: Hiçbir anlaşmamız yok
Güncel

''Üç milyon Uygur'' algısına DMM cevabı: Hiçbir anlaşmamız yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ortaya atılan “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönündeki iddiaları yalanladı.

1 Eylül 2025 Pazartesi 19:28
''Üç milyon Uygur'' algısına DMM cevabı: Hiçbir anlaşmamız yok
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

  • uygur türkleri

