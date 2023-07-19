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Üç yıl sonra bir ilk: Türk ve Yunan gemileri yan yana

TCG Gökçeada fırkateyni, İngiltere'nin HMS Duncan gemisi ve Yunanistan'ın HS Limnos gemisi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 içinde eğitimler düzenledi. 2020 yılında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yılın ardından NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Üç yıl sonra bir ilk: Türk ve Yunan gemileri yan yana
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli gemilerin eğitimler icra ettiğini duyurdu. Açıklamada, eğitimlere Türkiye'den TCG Gökçeada, İngiltere'den HMS Duncan ve Yunanistan'dan HS Limnos gemilerinin katıldığı belirtildi. Sosyal medya paylaşımında, tatbikattan fotoğraflara da yer verildi.

NATO çatısı altında düzenlenen tatbikat kapsamında, üç ülkenin savaş gemileri olası hava saldırılarına karşı işbirliği senaryoları üzerinde çalıştı.

2020 yazında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirmiş oldu.

NATO KARARGAHINDA PLANLANDI

Yunan Kathimerini gazetesi, "Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinde askeri işbirliğinin geliştirilmesi çabalarını ve NATO'nun buna yardımcı olmak arzusunu yansıttı" yorumunu yaptı.

Gazetenin haberinde HMS Duncan'ın rolü içinse, "İngiliz savaş gemisi Türk ve Yunan savaş gemileri arasında 'köprü' rolü oynadı. Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi gayretlerine yardımcı olmak amacıyla İngiltere'deki Northwood NATO karargahında planlandı" dedi.

KAPSAM BAKIMINDAN ÖNCEKİLERDEN AYRIŞTI

NATO çatısı altında düzenlenentatbikat kapsamında, üç ülkenin savaş gemileri olası hava saldırılarına karşı işbirliği senaryoları üzerinde çalıştı.

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