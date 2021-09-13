Uçak gemisine işaret ettiler: Bildiğimiz Türkiye artık yok

star.com.tr 13 Eylül 2021 Pazartesi 08:42 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:37

Yunanistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Türkiye, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi konuları görüşmek üzere bir oturum düzenledi. Özel oturuma katılan Yunan ve Rum akademisyenler bölgesel konuları analiz etti.

Oturumda konuşan Yunan akademisyen Manos Karagiannis, Türkiye'nin bölgede bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi. Karagiannis, "Bildiğimiz Türkiye artık yok. Türkiye, kendisine yeni bir jeopolitik rol tasavvur ediyor. Uçak gemisine sahip olmaları tesadüfi değil. Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyeti kazanma stratejisinin bir parçası" dedi.

Türkiye'nin Katar ve Somali'deki askeri üslerine dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Profesörü Kostas Konstantinou ise "Türkiye, yükselen bir küresel güç olmayı hedefliyor" dedi.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.

58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.

TCG ANADOLU SİHA GEMİSİ OLACAK

TCG Anadolu LHD'nin bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. Bayraktar TB3 SİHA sistemleri TCG Anadolu'nun güvertesini kullanarak iniş-kalkış yapabilecek. TCG Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade edilmektedir.