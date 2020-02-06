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Uçak kazasında son durum: 180 yolcudan 92'si taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uçak kazasında yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini, 88'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

06.02.2020  21:07 - Güncelleme: 06.02.2020  22:15

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaralıların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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