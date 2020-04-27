Uçak operasyonu ile şaşkına dönen İsveç'te 'Türkiye' hazımsızlığı

27 Nisan 2020 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:14

İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü. İsveç'teki mazı medya organları ise bu operasyondan rahatsız olarak Türkiye aleyhinde asılsız yayınlar yapmaya başladı.

İsveç, koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sistemi uygulayan, artan ölü ve vaka sayısı ile bütün komşularını geride bırakmasına rağmen, ülke medyasında Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele başarısız olduğunun ileri sürüldüğü haberlere yer verildi. İsveç gazetesi Aftonbladet ve Kvallsposten'de Türkiye karşıtı Kurdo Baksi'nin asılsız yorumlarını manşete taşıdı.

BAKSİ'DEN SERİ YALANLAR

Aftonbladet'e konuşan Kurdo Baksi koronavirüs hastalarının Türkiye'ye getirilmesindeki amacın, "Türkiye'nin koronavirüs karşısındaki başarısızlığını kapatmak" olduğunu iddia etti. Türkiye'de insanların koronavirüs testleri için para ödemek zorunda olduklarını ve hastaların hastanelere kabul edilmediği yalanlarını sıralayan Baksi, Türk basın kuruluşlarında İsveç hastanelerinin kötülendiği de iddia etti.

TERÖRİST LAMİA BAKSİ'NİN YEĞENİ

Kurdo Baksı, PKK'nın 1987'de Kandil'de örgütü içi infazda 67 kişiyle birlikte öldürdüğü terörist Lamia Baksi'nin yeğeni. İsveç'te yazarlık yapan Baksi, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla biliniyor. Batmanlı bir ailenin çocuğu olan Baksi 1980 yılında ailesi ve dört kardeşi ile İsveç'e yerleşti.

LEYLA'NIN BABASI ANKARA'DA

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmişti.

Emrullah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye’ye seslenmiş ve yardım istemişti. Samira Gülüşken Twitter'da "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz. Ne yaparız, nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. Babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli, lütfen" mesajını paylaşmıştı.

İSVEÇ'TE BİLANÇO KORKUTUYOR



Bilim insanlarının uyarılarını dikkate almayan ve sürü bağışıklığı sistemi uygulayan İsveç'te ölüm sayıları katlanarak artıyor. İsveç'te 2 bin 194'ü aşan ölüm sayısı, komşuları Norveç, Finlandiya ve Danimarka'daki ölüm sayısından kat kat fazla. (Yeni Şafak)